Japan forlater G7 uten tollettelser, mens Ishiba møter økende press

Siste nytt om Japan og USA . Japans statsminister Shigeru Ishiba kom hjem fra G7-toppmøtet uten å ha fått gjennomslag for lettelser i USAs biltollsatser, noe som svekker hans troverdighet bare uker før et avgjørende valg.



"Til tross for våre iherdige anstrengelser for å finne et felles grunnlag gjennom seriøse diskusjoner, bekreftet gårsdagens møte med president Trump at vi fortsatt har uoverensstemmelser i vår forståelse," sa Ishiba til journalister tirsdag før avreisen fra Canada.

Til tross for forsøk på å overtale USAs president Trump til å senke avgiftene på eksport av biler, gikk samtalene i stå, noe som avslørte en stadig dypere kløft mellom de allierte. Den fastlåste situasjonen bidrar til å øke presset på Japans skjøre økonomi og sår tvil om Ishibas diplomatiske effektivitet.