Japan gjennomfører sin første henrettelse på over et år mot en mann som sto bak den dødelige brannen i en pachinko-salong

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Japan har henrettet en 58 år gammel mann som ble funnet skyldig i å ha drept fem personer i en pachinko-salong i 2009. Sunao Takami helte bensin over salongen nær hjemmet sitt i Osaka og satte fyr på den, noe som kostet fire kunder og én ansatt livet.

Forsvaret forsøkte å hevde at Takami var psykisk syk på tidspunktet for forbrytelsen, men en jury og tre dommere avviste dette argumentet. Takami ble dømt til henging i 2011. Vanligvis blir dødsdømte fanger informert om henrettelsen noen timer før den finner sted.

«Vi beordret henrettelsen etter nøye og grundig vurdering,» sa justisminister Hiroshi Hiraguchi (via BBC News).

Japan og USA er de eneste to medlemslandene i G7 som fremdeles anvender dødsstraff. Undersøkelser har vist at det er sterk offentlig støtte for dødsstraff i Japan.

Takamis død kommer mer enn ett år etter den siste henrettelsen i Japan. I juni 2025 ble den såkalte Twitter-morderen Takahiro Shiraishi henrettet, etter å ha drept og lemlestet ni personer i 2017.