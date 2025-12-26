Japan godkjenner rekordbudsjett på 785 milliarder dollar for å begrense den økende gjelden

HQ

Japans regjering har godkjent et rekordbudsjett på 122,3 billioner yen (785 milliarder dollar) for neste regnskapsår, og lover å holde statsgjelden i sjakk til tross for økende utgiftspress.

Statsminister Sanae Takaichi sa at budsjettet har som mål å støtte økonomien samtidig som man unngår en kraftig økning i statsgjelden.

Den høyeste statsgjelden blant rike land

Selv om utgiftene vil øke, planlegger regjeringen å låne bare litt mer enn i år ved å utstede færre nye obligasjoner enn mange hadde fryktet.

Høyere skatteinntekter forventes å bidra til å betale for de ekstra utgiftene, blant annet til sosial velferd, forsvar og renter på eksisterende gjeld. Gjeldsbetalingene blir imidlertid dyrere etter hvert som rentene stiger.

Japan har allerede den høyeste statsgjelden blant rike land, noe som betyr at myndighetene må være forsiktige når de bruker mer penger og når det blir dyrere å ta opp lån.