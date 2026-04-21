Japan lemper på restriksjonene for våpeneksport og åpner for salg av dødelige våpen

HQ

For første gang på flere tiår tar Japan et stort skritt bort fra pasifismen når landet lemper på restriksjonene for våpenhandel. Dette gjør det nå mulig for landet å selge dødelige våpen til over et dusin land, selv om noen store barrierer fortsatt er på plass.

Tidligere var handel med våpen fra Japan til andre land bare tillatt for fem kategorier. Disse var: redning, transport, varsling, overvåking og minerydding. Disse restriksjonene vil nå bli opphevet. Det er imidlertid fortsatt noen forbud. Japan har for eksempel ikke lov til å selge våpen til land som er involvert i konflikter. Ifølge BBC nevner japanske myndigheter at de vil tillate unntak under "spesielle omstendigheter".

"I en stadig mer alvorlig sikkerhetssituasjon kan ikke noe enkelt land nå beskytte sin egen fred og sikkerhet alene", skrev Japans statsminister Sanae Takaichi. "Under det nye systemet vil vi fremme utstyrsoverføringer på en strategisk måte, samtidig som vi vil foreta enda strengere og mer forsiktige vurderinger av om overføringer er tillatt."

Kina har uttrykt bekymring over det de kaller Japans "hensynsløse militarisering". Utenriksdepartementet har sagt at landet er imot Japans beslutning, og at det vil være svært årvåkne i denne saken.

Japan deltok også i de årlige krigsspillene mellom USA og Filippinene i år, der landet vanligvis sitter som observatør. Etter åtte tiår med pasifisme ser det ut til at Japan er i ferd med å sette fart på krigsmaskinen igjen, med betydelige restriksjoner, men vi får se hvor berettiget andre lands bekymring er.