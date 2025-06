Japan maner til ro etter USAs angrep på Iran

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Japan har uttrykt dyp bekymring over den eskalerende spenningen som involverer Iran, og oppfordrer alle parter til å unngå ytterligere gjengjeldelse og gå tilbake til diplomatiske samtaler, ifølge utenriksminister Takeshi Iwaya.



"Japan fortsetter å håpe sterkt på at veien til dialog vil bli gjenåpnet ved å arbeide for en løsning på Irans atomproblematikk gjennom samtaler mellom USA og Iran," sa utenriksminister Takeshi Iwaya i en uttalelse.



Samtidig som de anerkjente USAs angrep som et tegn på besluttsomhet, understreket japanske tjenestemenn viktigheten av dialog for å løse problemene knyttet til atomvåpen. Japan beskrev den nåværende konfliktsyklusen som dypt beklagelig og gjentok sitt engasjement for fred i regionen.