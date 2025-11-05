Japan mobiliserer tropper for å bekjempe en dødelig bølge av bjørneangrep

HQ

Japans militære sendte onsdag tropper til det fjellrike nord for å hjelpe til med å fange bjørner, etter en hasteforespørsel fra lokale myndigheter som sliter med en bølge av angrep. Innbyggerne er blitt advart om å unngå nærliggende skoger, holde seg innendørs etter mørkets frembrudd og bære bjeller for å avskrekke bjørner som jakter på mat i nærheten av hjemmet.

Ifølge miljøverndepartementet har det vært over 100 bjørneangrep og 12 dødsfall i Japan siden april, hvorav to tredjedeler har skjedd i Akita prefektur, inkludert Kazuno og Iwate i nærheten.

Militæret griper inn etter at bjørner har tatt seg inn i byer og offentlige områder

Kazuno-ordfører Shinji Sasamoto sier: "Byens innbyggere føler faren hver dag. Det har påvirket hvordan folk lever livene sine, og tvunget dem til å slutte å gå ut eller avlyse arrangementer." Soldater hjelper til med å transportere, sette ut og inspisere feller som brukes til å fange bjørner, mens opplærte jegere utfører avlivingen.

Antallet bjørneobservasjoner i Akita har seksdoblet seg i år, til over 8000, noe som har fått guvernøren i prefekturet til å be om hjelp fra Selvforsvarsstyrkene. De siste ukene har bjørner angrepet kunder i et supermarked, hoppet på turister på bussholdeplasser i nærheten av UNESCOs verdensarvliste, og skadet ansatte ved varme kilder. Noen skoler har midlertidig stengt etter bjørneobservasjoner på og rundt skoleområdet.

Økende antall bjørner, klimaendringer som påvirker matkildene, og avfolking av landsbygda fører til flere møter mellom mennesker og bjørner. Svartbjørnen veier opptil 130 kg, mens brunbjørnen på Hokkaido kan veie opptil 400 kg.

Regjeringen planlegger ytterligere krisetiltak, inkludert rekruttering av flere lisensierte jegere, etter å ha lempet på våpenreglene i september for å gjøre det lettere å bekjempe bjørner i urbane områder. Nestleder for kabinettsekretæren Kei Sato sa: "Ettersom bjørner fortsetter å komme inn i befolkede områder i mange regioner og skadene fra bjørneangrep øker hver dag, har vi absolutt ikke råd til å utsette tiltak mot bjørn."