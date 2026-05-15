Japan offentliggjør troppen til VM 2026: Kun tre spillere fra J-League, resten spiller i Europa

Japan har offentliggjort troppen til VM 2026, de 26 spillerne som skal forsøke å forbedre sine beste resultater i sommerens VM i USA, Canada og Mexico. De skal etter planen spille mot Nederland 14. juni, Tunisia 20. juni og Sverige 26. juni, i Dallas og Mexico.

Sammen med Frankrike har Japan vært et av de første landene til å offentliggjøre den endelige troppen, lenge før fristen satt av FIFA. Og de 26 spillerne som er tatt ut av trener Hajime Moriyasu inneholder mange spillere fra europeiske ligaer, med bare tre fra J-League, deriblant 39 år gamle Yūto Nagatomo fra FC Tokyo.

Engelske fans vil kjenne Wataru Endo fra Liverpool, Daichi Kamada fra Crystal Palace og Ao Tanaka fra Leeds United. Det er også mange fra Tyskland, som Hiroki Ito fra Bayern München, Kaishu Sano fra Mainz 05; fra den nederlandske ligaen som Ko Itakura og Takehiro Tomiyasu fra Ajax eller Tsuyoshi Watanabe fra Feyenoord; og selvfølgelig den spanske mesteren Takefusa Kubo fra Real Sociedad.

Japans tropp til verdensmesterskapet i fotball 2026:

Målvakter



Tomoki Hayakawa - Kashima Antlers (Japan)



Keisuke Osako - Sanfrecce Hiroshima (Japan)



Aya Suzuka - Parma Calcio (Italia)



Forsvarsspillere



Yuto Nagatomo - FC Tokyo (Japan)



Shogo Taniguchi - Sint-Truiden VV (Belgia)



Ko Itakura - Ajax (Nederland)



Tsuyoshi Watanabe - Feyenoord (Nederland)



Takehiro Tomiyasu - Ajax (Nederland)



Hiroki Ito - Bayern München (Tyskland)



Ayumu Seko - Le Havre AC (Frankrike)



Yukinari Sugawara - Werder Bremen (Tyskland)



Junosuke Suzuki - FC København (Danmark)



Midtbanespillere/angripere



Wataru Endo - Liverpool FC (England)



Junya Ito - KRC Genk (Belgia)



Daichi Kamada - Crystal Palace (England)



Koki Ogawa - NEC Nijmegen (Nederland)



Daizen Maeda - Celtic (Skottland)



Ritsu Doan - Eintracht Frankfurt (Tyskland)



Ayase Ueda - Feyenoord (Nederland)



Ao Tanaka - Leeds United (England)



Keito Nakamura - Stade de Reims (Frankrike)



Kaishu Sano - Mainz 05 (Tyskland)



Takefusa Kubo - Real Sociedad (Spania)



Ito Suzuki - SC Freiburg (Tyskland)



Kento Shiode - VfL Wolfsburg (Tyskland)



Keisuke Goto - Sint-Truiden VV (Belgia)



Japan har ikke gått glipp av et eneste VM siden deres første opptreden i Frankrike i 1998. Det året var de et av de dårligste lagene og tapte alle gruppespillkampene, men de blå samuraiene har nådd åttendedelsfinalene tre ganger, inkludert sist i Qatar 2022, der de var gruppeledere og slo Tyskland og Spania, men tapte for Kroatia i åttendedelsfinalen etter straffesparkkonkurranse.

Kommer du til å følge Japans vei til VM i sommer?