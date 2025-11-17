Japan og Kina fortsetter å krangle etter trusler om halshugging av Takaichi på grunn av Taiwan

HQ

Japan tok mandag grep for å "de-eskalere spenningen med Kina" etter at Beijing advarte sine borgere mot å reise til Japan, og landets generalkonsul i Osaka utstedte en nå slettet uttalelse der han truet med "halshugging" på grunn av uttalelser om Taiwan.

Striden brøt ut etter at Japans statsminister Sanae Takaichi sa at Japan kunne svare militært hvis et kinesisk angrep på Taiwan truet landets overlevelse. Etter konflikten reiste den japanske tjenestemannen Masaaki Kanai til Beijing for å møte kinesiske motparter.

Taiwans president oppfordret også kineserne til tilbakeholdenhet og advarte det internasjonale samfunnet om å overvåke situasjonen. Kina sa imidlertid at Japan måtte "trekke tilbake Takaichis kommentarer", samtidig som de avviste planene om et møte med henne på det kommende G20-toppmøtet.

Bråket har allerede påvirket økonomien, og turisme og detaljhandel i Tokyo har fått seg en knekk. Analytikere advarer om at en langvarig konflikt kan koste Japan betydelig i antall besøkende og inntekter, samtidig som de advarer om at spenningene kan vedvare i månedsvis.