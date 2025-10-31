Japan ønsker å bremse økende bjørneangrep med rekrutterte jegere

HQ

Japans regjering har kommet opp med en løsning på et av landets mer overraskende problemer. På grunn av en merkbar økning i antall bjørneangrep har miljøverndepartementet besluttet at veien videre er å ansette jegere for å avlive bjørner og dermed også redusere hyppigheten av angrep.

Ifølge BBC News har bjørneangrep så langt i år krevd 12 menneskeliv i Japan, noe som er det høyeste antallet som er registrert siden man begynte å spore bjørner på 2000-tallet. Man kan kanskje se på dette som en overreaksjon med tanke på at Japans befolkning er på rundt 123 millioner mennesker, men regjeringen har beskrevet situasjonen som en "alvorlig trussel mot den offentlige sikkerheten".

En annen løsning i tillegg til bjørnejegerne vil være å gi politiet mulighet til å skyte bjørner med riflene sine, men vi får ikke vite nøyaktig hva landet kommer frem til før i midten av november, når avtalen om mottiltakene er på plass.

Det er også verdt å merke seg at i tillegg til de 12 dødsfallene i år har Japan også registrert over 100 bjørnerelaterte skader i år, hvorav de fleste tilsynelatende er relatert til de mer aggressive og større brunbjørnene som finnes på øya Hokkaido. Den nøyaktige fordelingen av skadene mellom de ulike bjørneartene er ikke oppgitt, men det hevdes at den japanske svartbjørnen har en tendens til å være mer medgjørlig og mindre, og at det derfor er mindre sannsynlig at den er årsaken til dødsfallene/skadene.