Japan setter inn skremmende robotulver for å skremme bort bjørner

I et forsøk på å få bukt med det økende antallet bjørneangrep i landet, har Japan nå tatt i bruk en ganske uvanlig metode som involverer såkalte monsterulveroboter. En marerittaktig innretning med glødende røde øyne, et bevegelig hode og skumle lyder skal holde bjørner og andre ville dyr på avstand.

Bakgrunnen for alt dette er det store antallet hendelser som har funnet sted i Japan de siste to årene, der bjørner har gått til angrep på mennesker. Dette har så langt krevd 13 menneskeliv, og på landsbasis er det rapportert om over 50 000 observasjoner av bjørner, spesielt i Nord-Japan, der de har blitt observert i nærheten av skoler, hjem og butikker.

Monsterulverobotene ble utviklet for snart ti år siden med det formål å beskytte gårder mot ville dyr, men de har også blitt brukt på golfbaner, byggeplasser og i områder der turister ferdes. Ohta Seiki opplyser også at de for tiden arbeider med å utvikle nye versjoner som kan patruljere og bruke kunstig intelligens til å oppdage bjørner.