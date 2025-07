Japan setter ny hastighetsrekord på internett med over 400 Tbps

HQ

Selv om internetthastighetene blir raskere og raskere rundt om i verden, er mange steder fortsatt avhengige av hastigheter som er langsomme nok til at det kan ta timevis å laste ned et spill eller en omfattende oppdatering til for eksempel Call of Duty, som ofte er flere titalls GB stor. I fremtiden vil dette ikke være noe problem i det hele tatt, for Japans National Institute of Information and Communications Technology har nettopp satt en ny hastighetsrekord på internett som vil slå alle rekorder.

Organisasjonen klarte å oppnå en hastighet på 402 Tbps, noe som tilsvarer 4,02,000,000,000 Mbps, og for de som lurer på det, har The Business Standard regnet på det og funnet ut at en tilkobling med denne hastigheten kan laste ned Elden Ring på mindre enn et millisekund ...

Hastigheten ble til og med oppnådd med ganske konvensjonelle metoder, ettersom det ble brukt fiberoptiske kabler over en avstand på 50 kilometer for å overføre 37,6 THz eller båndbredde. Det betyr i praksis at når den globale infrastrukturen kommer på plass, er det ingenting som hindrer vanlige folk i å få tilgang til så høye hastigheter som dette. Den største haken er at det ble brukt et helt nytt overføringssystem kjent som 0 til U-band, som er i stand til å tilby tett bølgelengdemultipleksing for å gi høyere hastigheter.

Vi håper optimistisk at en global utrulling vil skje før snarere enn senere!

