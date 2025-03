Japan forbereder seg på økonomisk katastrofe og tap av menneskeliv som følge av et potensielt megaskjelv utenfor Stillehavskysten

HQ

Siste nytt om Japan . Landets regjering har sendt ut en sterk advarsel om de potensielle konsekvensene av et massivt jordskjelv som kan ramme utenfor landets stillehavskyst og forårsake en økonomisk katastrofe og tap av menneskeliv.

En rapport som ble offentliggjort mandag, antyder at et megaskjelv kan forårsake skader for opp mot 1 800 milliarder dollar, nesten halvparten av landets BNP, og føre til tap av rundt 300 000 menneskeliv. Dette oppdaterte anslaget tar hensyn til faktorer som inflasjon og utvidede flomsoner.

Med 80 % sannsynlighet for et jordskjelv med styrke 8 til 9 i Nankai Trough, vil det i verste fall føre til evakuering av over 1 million mennesker, hovedsakelig på grunn av tsunamier og sammenraste bygninger. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.