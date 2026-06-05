Japan tar sikte på å gjenoppbygge opptil 5 atomreaktorer innen 2040

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Japan planlegger å bytte ut mange av sine atomreaktorer, ifølge Nippon og YLE.

Japans industridepartement har satt seg som mål å gjenoppbygge to til fem atomreaktorer innen 2040-tallet, som et ledd i arbeidet med å sikre stabil strømforsyning. Det er planer om å gjenoppbygge ytterligere ni reaktorer innen 2050, slik at det totale antallet reaktorer som skal skiftes ut, kommer opp i 11-14 reaktorer. De endelige beslutningene i saken forventes å bli tatt i løpet av sommeren.

Japan stanset utviklingen av kjernekraft etter at et svært kraftig jordskjelv og en påfølgende tsunami forårsaket en ødeleggende ulykke ved kjernekraftverket i Fukushima i 2011.

Men samtidig trenger Japan mer kjernekraft, fordi landet ønsker å redusere sin avhengighet av fossilt brensel, og fordi øynasjonens energiforbruk forventes å vokse betydelig.