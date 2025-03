Japan utarbeider evakueringsplan for 100 000 sivile på grunn av frykt for Taiwan-konflikt Beredskapsplan for sivilbefolkningens sikkerhet i tilfelle en eskalerende konflikt med Kina.

HQ Siste nytt om Japan . Japan har lagt frem sin første omfattende plan noensinne for å evakuere opptil 100 000 sivile, inkludert både innbyggere og turister, fra de avsidesliggende øyene i nærheten av Taiwan i tilfelle en regional konflikt skulle eskalere. Med økende frykt for en kinesisk invasjon av Taiwan har Japan forpliktet seg til å mobilisere skip og fly for å flytte folk fra Sakishima-kjeden i Okinawa-prefekturet og sørge for deres sikkerhet i åtte sørvestjapanske prefekturer. Regjeringen har også planlagt evakueringsøvelser som skal begynne neste år, ettersom spenningen med Kina eskalerer. I tillegg til denne evakueringsstrategien forsterker Japan forsvaret sitt med missilenheter på Yonaguni, en øy som ligger bare 100 kilometer fra Taiwan. Taipei, Taiwan - 24. august 2024 - Taipei Songshan lufthavn // Shutterstock