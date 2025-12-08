Japan utsteder tsunamivarsel etter kraftig jordskjelv på 7,6 | SE LIVE

HQ

Japan har utstedt tsunamivarsel etter at et kraftig jordskjelv med styrke 7,6 rammet rundt 80 km utenfor kysten av Aomori sent mandag, noe som førte til evakueringer over hele landets nordøstlige del.

Japans meteorologiske byrå sa at bølger på opptil 3 meter kunne treffe kystområdene i Hokkaido, Aomori og Iwate. De første tsunamiene mellom 20 og 50 cm ble allerede observert ved flere havner.

Skjelvet inntraff kl. 23.15 lokal tid og ble registrert som et "øvre seks" på Japans seismiske skala på syv nivåer i deler av Aomori, et nivå som er sterkt nok til å velte tunge møbler og gjøre det vanskelig å stå oppreist.

Japan ligger i Stillehavets "ildring" og opplever hyppig seismisk aktivitet, og står for omtrent en femtedel av alle jordskjelv over styrke 6. Dette er en nyhetssak under utvikling, så følg med for ytterligere oppdateringer...