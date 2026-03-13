Japan vil bli med i Trumps "Golden Dome"-missilforsvarsprosjekt

HQ

Ifølge regjeringskilder planlegger Japan å slutte seg til USAs foreslåtte "Golden Dome"-missilforsvarsinitiativ, og statsminister Sanae Takaichi forventes å kunngjøre beslutningen under et besøk i Washington neste uke.

Prosjektet, som fremmes av USAs president Donald Trump, har som mål å utvide avanserte missilforsvarskapasiteter blant allierte nasjoner. Tokyo forbereder seg også på potensielle forespørsler fra Washington om å bidra til å øke missilproduksjonen, ettersom konflikter i Midtøsten og andre steder legger økende press på vestlige forsvarslagre.

Takaichi forventes å diskutere initiativet under et toppmøte for statsledere i Washington 19. mars. Tjenestemenn sier at Japans deltakelse vil styrke det militære samarbeidet mellom de to allierte og samtidig bidra til å forbedre det regionale forsvaret mot ballistiske missiltrusler.