Japans animeindustri når rekordhøye 25 milliarder dollar

Mer og mer hører vi at anime bryter ut av sin nisje og går inn i et bredere publikum, og det ser ut til at statistikken støtter opp om dette. I 2024 nådde Japans animeindustri en rekordhøye 3,84 billioner yen, noe som tilsvarer rundt 25 milliarder dollar.

Dette kommer fra markedsdata presentert av Association of Japanese Animations (AJA) på Tokyo International Film Festival (via Variety). På årsbasis ser vi at de lokale inntektene til anime-industrien økte med 2,8 %, men de utenlandske inntektene hadde en mye større økning på 26 %. Ettersom vi har sett store anime-hits på billettkontoret i 2025, som de nye Demon Slayer- og Chainsaw Man-filmene, kan vi se at dette tallet fortsetter å stige når vi ser på dataene igjen på denne tiden neste år.

Rapportens sjefredaktør i AJA, Masahiko Hasegawa, sier at gapet mellom det japanske og det utenlandske markedet bare vil fortsette å øke. "Det utenlandske markedet overstiger nå langt de lokale inntektene, og gapet vil bare bli større," sier han. "Veksten i dag omfatter pakkekontrakter som omfatter rettigheter til kino, strømming, merchandising og arrangementer - ikke bare innholdsdistribusjon."

Japans regjering har gjort anime til en kjerneindustri ved siden av spill, manga og andre medier, og ønsker å tredoble salget av utenlandsk innhold innen 2033.