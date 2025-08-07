Japans befolkning hadde et rekordstort fall i 2024

HQ

Japans befolkning har sunket i 16 år på rad, og i 2024 ble det satt ny rekord. Ifølge France24, og også rapportert av finske YLE, ble antallet japanske statsborgere redusert med mer enn 900 000 personer i 2024.

For å være mer nøyaktig, i 2024 falt antallet japanere med 908 574 personer, noe som betyr 0,75 % til en total befolkning på 120,65 millioner. Statsminister Shigeru Ishiba har kalt dette en "stille krise".

På den annen side er antallet utenlandske innbyggere på sitt høyeste noensinne. "Det var 3,67 millioner utlendinger per 1. januar 2025, noe som utgjør nesten tre prosent av hele befolkningen i Japan ---".

Som helhet har Japan altså verdens nest eldste befolkning etter Monaco (ifølge Verdensbanken).