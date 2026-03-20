Japans Grand Prix promoteres med en Mario Kart-parodi

HQ

Det er ikke noe nytt at populære fenomener gjøres om til dataspill i reklamer, og de siste ukene har til og med Det hvite hus fått mye oppmerksomhet for å benytte seg av denne taktikken, blant annet ved å bruke Wii Sports i politiske sammenhenger.

I forkant av Japansk Grand Prix søndag 29. mars har Canal+ og arrangørene nå tatt i bruk samme metode, og valgt et japansk spill for å promotere begivenheten - nemlig Mario Kart. I en video som er tilgjengelig i trådinnlegget nedenfor, får vi blant annet se hvordan førere og baner blir valgt ut og hvordan de konkurrerer mot hverandre under langt mindre seriøse forhold enn vi er vant til å se i F1.

Sjekk ut videoen i innlegget, og du kan ikke annet enn å ønske at det fantes et lignende F1-spill som supplement til de årlige simulatorene, eller hva synes du?