Japans landslagstrener Hajime Moriyasu ba spillerne sine om unnskyldning for at laget ble slått ut av VM

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I en av de mest fulgte kampene i VM-åttendedelsfinalene kom Brasil tilbake fra bakstand og slo Japan ut i tilleggstiden. Japans landslagstrener, Hajime Moriyasu, innrømmet at etter at Casemiro scoret utligningsmålet, planla han å forberede innbyttere til tilleggstiden, i håp om at det skulle komme så langt, men Martinelli forhindret det i det 96. minutt. Etter kampen tok Moriyasu fullt ansvar for feilen og for å ha satset alt på en plan som kunne ha fungert... men flaksen var ikke på deres side.

«Å vinne tittelen var vår drøm og vårt mål, og vi klarte ikke å oppnå det. Som hovedtrener sa jeg til dem at jeg var virkelig lei meg for at jeg ikke var god nok til å lede dem til det nivået som skulle til for å nå det målet.» Opptakene av Moriyasu som offentlig ba spillerne sine om unnskyldning på banen, gikk viralt:

Hajime Moriyasu, tidligere fotballspiller, en av de beste fra Sanfrecce Hiroshima og hovedtrener for Japan siden 2018, mener at gapet mellom Japan og andre lag er i ferd med å bli mindre (via ESPN). «Gapet mellom oss blir nå mindre. Brasil er et topplag, og vi nærmer oss definitivt det nivået».

Hvis han ikke må betale for feilene sine under kampen mot Brasil, forventes det at han vil beholde jobben, da han er en svært respektert skikkelse i Japan, som ikke nøler med å sette populære spillere på benken hvis han ikke anser dem som egnet for lagarbeidet. «Vi klarte ikke å nå målet vårt denne gangen, men da kan vi sikte mot neste VM eller kanskje til og med det etter det».