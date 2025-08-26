Japans nasjonalbibliotek utelukker bevaring av spillnøkkelkort

HQ

Å bevare spill som kunstverk blir stadig viktigere i en tid der så mye går tapt for alltid fordi det er digitalt, og derfor slutter å fungere den dagen serverne stenges ned og de ikke lenger kan lastes ned. En organisasjon som jobber med dette, er japanske National Diet Library, som i dag har bevart nesten 10 000 titler.

Dette inkluderer selvfølgelig Switch -titler, men det er ikke sikkert at Switch 2 -spillene fortsatt vil være spillbare i fremtiden. Famitsu (takk Automaton) melder nå at såkalte Game Key Cards - spill til Switch 2 som ikke er lagret på kassetten du kjøper - ikke vil bli lagret for ettertiden:

"Siden et nøkkelkort i seg selv ikke kvalifiserer som innhold, faller det utenfor vårt omfang for innsamling og bevaring."

Game Key Cards er egentlig bare en nøkkel som lar deg laste ned et spill, så avgjørelsen i seg selv er ikke spesielt kontroversiell, men den tjener som et godt eksempel på hvor vanskelig det vil være å spille dagens titler om noen tiår. Med lukkede servere, online-krav, behov for oppdateringer og DMR som gjør deling vanskelig, er det en risiko for et svart hull for dagens spill som det rett og slett ikke vil være mulig å nyte i dine gylne år eller vise barna dine, og sannsynligvis heller ikke samle på.