Japans neste leder lover kjønnsbalanse etter nordisk modell Japans LDP velger Sanae Takaichi til ny leder, og hun blir sannsynligvis den første kvinnelige statsministeren.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Sanae Takaichi er valgt til leder for Japans regjerende Liberaldemokratiske parti (LDP) og dermed trolig blir landets neste statsminister, den første kvinnen som leder landet i historien. I sitt historiske forsøk på å bli Japans første kvinnelige statsminister har Sanae Takaichi lovet å øke andelen kvinner i regjeringen til samme nivå som i de progressive nordiske landene. Med en liten gruppe kvinnelige lovgivere å trekke på og en historie med langsom fremgang når det gjelder likestilling, står Takaichi overfor utfordringen med å omsette ambisiøse løfter til konkrete endringer. Hennes bredere konservative politikk kan også sette støtten blant kvinner på prøve, ettersom tidligere initiativer for å tette kjønnsgapet i Japan har slitt med å innfri forventningene. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!