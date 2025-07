Japans statsminister nekter å gå av etter valgnederlaget

HQ

Siste nytt om Japan . Valget til Japans overhus ble avholdt på søndag, og for første gang siden 1955 mistet den regjerende koalisjonen bestående av Det liberaldemokratiske partiet (LDP) og Komeito flertallet. Velgerne har vært spesielt kritiske til den sittende regjeringen under ledelse av Shigeru Ishiba, som har måttet annonsere en generell prisøkning, og som de er misfornøyde med på grunn av hans håndtering av tollsatsene som president Trump har innført.

Dette har gitt Sanseitos høyreekstreme opposisjon mulighet til å vokse raskt i det japanske parlamentet, og partiet økte fra ett sete til 14 i går. Sanseito er et parti dannet under slagordet "Japan først", der en av hovedparolene er å begrense innvandringen til landet, ekskludere utlendinger fra helsevesen og velferd, og omskrive grunnloven for å sette keiseren tilbake som statsoverhode, gjenopprette hæren som institusjon og gjeninnføre obligatorisk militærtjeneste, ifølge BBC.

Sanseito ble populær under covid-19-pandemien for å spre falske nyheter og konspirasjonsteorier om myndighetene, i en diskurs som er svært lik diskursen til andre alternative høyreorienterte bevegelser som har dukket opp det siste tiåret rundt om i verden.

Til tross for at han i praksis har mistet den lovgivende makten i landet, har statsminister Ishida, som mange beskylder for ikke å være like konservativ som sin forgjenger Shinzo Abe, ingen planer om å gå av. Hvordan han har tenkt å opprettholde den reelle makten over landet i seks år frem til neste valg, er fortsatt et åpent spørsmål.