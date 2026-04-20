Japans statsminister oppfordrer folk til å søke høyere opp etter jordskjelvet utenfor kysten

HQ

Et jordskjelv utenfor den nordøstlige kysten av Japan har fått landets statsminister Sanae Takaichi til å oppfordre folk til å søke høyere opp i terrenget, ettersom det skaper alvorlig frykt for en potensielt dødelig tsunami på vei mot dem.

I morges ble et skjelv med en styrke på 7,4 registrert i farvannet rundt Iwate-prefekturet i Japan. Et tsunamivarsel ble umiddelbart iverksatt, og store deler av befolkningen på landets nordøstlige kyst ble varslet. Skjelvet rammet på 10 kilometers dyp i farvann rundt 100 kilometer utenfor kysten av Sankiru, ifølge BBC. Det rapporteres også at myndighetene nå undersøker kjernekraftverket Onagawa for eventuelle avvik etter skjelvet.

I tillegg til hovedvarselet for Iwate prefektur, er det også sendt ut advarsler for den sentrale delen av Stillehavskysten ved Hokkaido og Stillehavskysten ved Aomori. Det er også sendt ut advarsler for andre deler av de nevnte prefekturene, samt for prefekturene Miyagi og Fukushima.

Allerede nå dukker det opp rapporter på nettet om en tsunami som er observert nær kysten av Aomori. Ifølge Japans offentlige kringkaster NHK har den blitt observert rundt 50 km fra kysten av Aomori. Flere oppdateringer er ventet etter hvert.