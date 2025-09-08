Japans statsminister går av

HQ

Det er ikke lenge siden Shigeru Ishiba tiltrådte som statsminister. Nå har Japans statsminister gått av etter å ha blitt utsatt for økende press innad i regjeringspartiet og en rekke valgnederlag som har rystet tilliten i befolkningen. Shigeru Ishiba, som hadde sittet mindre enn ett år i embetet, slet med å gjenopprette regjeringens anseelse samtidig som han måtte håndtere svak økonomisk vekst og stigende levekostnader som frustrerte velgerne. Hans avgang kommer rett før partiet hans skulle vurdere en avstemning om ledervervet som kunne ha tvunget ham ut. Avgangen kommer etter konsultasjoner med høytstående kolleger, og signaliserer en strategisk overlevering med sikte på å unngå et politisk vakuum. Til tross for innledende optimisme i offentligheten, har gjentatte tilbakeslag gjort koalisjonen avhengig av skjør støtte fra opposisjonen for å holde seg ved makten. Hvem tror du blir den neste som overtar makten?