Japans statsminister Takaichi går mot nyvalg (sannsynlig avstemning 8. februar)

Japans statsminister Sanae Takaichi forbereder seg på å oppløse parlamentet i neste uke og utlyse nyvalg, med 8. februar som sannsynlig dato, ifølge tjenestemenn i regjeringspartiet (via Reuters). Dette vil gi Japans første kvinnelige statsminister en sjanse til å sikre seg et klart offentlig mandat bare noen måneder etter at hun tiltrådte.

Takaichi har hatt sterke meningsmålinger siden hun ble statsminister i oktober, og ser ut til å være ivrig etter å utnytte dette momentumet. Hennes Liberaldemokratiske parti sier at velgerne bør få si sin mening om regjeringens nye retning, inkludert en ny koalisjon med det høyreorienterte Japan Innovation Party etter å ha brutt med den mangeårige partneren Komeito.

Japans statsminister Sanae Takaichi // Shutterstock

Valget vil også sette Takaichis økonomiske agenda på prøve. Hennes planer om å øke de offentlige utgiftene og øke forsvarsutgiftene har skapt uro i finansmarkedene, noe som har utløst nervøsitet i yen og statsobligasjoner, ettersom investorene stiller spørsmål ved hvordan Japan skal finansiere ytterligere ekspansjon med sin allerede store gjeldsbyrde.

Utenrikspolitikken er en annen konfliktlinje. Forholdet til Kina er på sitt laveste på mer enn ti år, etter at Takaichi advarte om at et kinesisk angrep på Taiwan kunne utgjøre en eksistensiell trussel mot Japan. Beijing har svart med reiseråd og eksportrestriksjoner, noe som har gjort valget til en implisitt folkeavstemning om hennes tøffe holdning.