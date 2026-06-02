Japans største kirsebærregion arrangerer årlig spyttekonkurranse

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Byen Higashine i Japan, som er landets desidert største produsent av kirsebær, var i helgen vertskap for det årlige verdensmesterskapet i kirsebærspytting. Arrangementet tiltrakk seg deltakere fra hele Japan, som alle kjempet om det ettertraktede trofeet og tittelen.

Konseptet er enkelt. Deltakerne spiser et kirsebær og prøver deretter å spytte ut kjernen så langt som mulig. Mesterskapet har vært en lang tradisjon i mange år, og går hånd i hånd med feiringen av regionens berømte frukthager. I år deltok 926 personer i konkurransen, og vinneren ble en 38 år gammel mann som klarte å spytte hele 15,8 meter.

I tillegg til selve mesterskapet arrangeres det en rekke andre aktiviteter som alle har en klar tilknytning til kirsebær og kirsebærhager. Arrangementet har blitt en viktig del av den lokale økonomien og bidrar til å skape oppmerksomhet rundt regionen hvert år.