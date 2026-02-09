Japans Takaichi sikrer seg en brakseier i valget og fester grepet om makten

HQ

Japans statsminister Sanae Takaichi fikk en avgjørende valgseier på søndag, og hennes regjeringskoalisjon ligger an til å få to tredjedels flertall i underhuset i parlamentet. Resultatet styrker posisjonen til Japans første kvinnelige leder og gir henne stort spillerom til å presse gjennom lovgivning, inkludert foreslåtte skattekutt og økte militærutgifter for å motvirke Kina.

Takaichi utlyste det sjeldne vintervalget for å dra nytte av de gode oppslutningstallene hun har fått siden hun tiltrådte i oktober, og det var et sjansespill som lønte seg til tross for kraftig snøfall over deler av landet. Hennes Liberaldemokratiske parti kom lett over sperregrensen for flertall med ett parti, og alliansen med Japans innovasjonsparti gjør det mulig å overstyre overhuset. Takaichi sa at resultatet var et uttrykk for offentlig støtte til store endringer i den økonomiske politikken og sikkerhetspolitikken.

Seieren skjerper også eksisterende spenninger. Finansmarkedene har vært urolige etter at hun lovet å oppheve omsetningsavgiften på mat, noe som har reist spørsmål om den finanspolitiske bærekraften i verdens mest gjeldstyngede storøkonomi. Forholdet til Beijing er fortsatt anstrengt som følge av hennes harde linje når det gjelder sikkerhet og Taiwan, selv om USAs president Donald Trump nylig ga henne sin fulle støtte. Med et sterkt mandat i ryggen forventes det at Takaichi vil gå videre med en politikk som kan omforme Japans økonomi, forsvarsposisjon og regionale rolle...