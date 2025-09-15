Japansk bestemor fyller 100 år og fortsetter å spille

HQ

Alder er bare et tall for Ushi Ando. I en alder av 100 år beviser denne livlige bestemoren fra Fukushima at kjærligheten til videospill kan vare lenger enn generasjoner. Ifølge Yahoo Japan tilskriver Ando sin bemerkelsesverdige lange levetid og skarpe hjerne i stor grad sine daglige spilløkter. Historien hennes begynte for mer enn 30 år siden under et besøk hos barnebarnet i Tokyo, da hun plukket opp en kontroller for første gang - og aldri så seg tilbake. Siden den gang har hun slitt ut to Super Nintendo-konsoller, og nå spiller hun gladelig på sin tredje.

Favorittene hennes? Klassiske Bomberman og Tetris. Ando spiller ikke bare alene heller. Hennes argeste konkurrent er det fire år gamle oldebarnet, som ofte får høre spøkefulle hån som "Bestemor er bedre enn deg" og "Du kan fortsatt ikke slå meg!"

"Leken holder meg våken fordi jeg bruker fingrene. Jeg vil ikke bare ligge og sove hele dagen", sier Ando. Hun er et levende bevis på at videospill kan være like mye mental trening som underholdning - i alle aldre. Verdens kuleste bestemor? Muligens.