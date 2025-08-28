Japansk by ønsker å begrense all smarttelefonbruk til to timer om dagen

HQ

Hmm, scrolling på liten skjerm. Hva er vel bedre enn å scrolle gjennom den lille skjermen og se meningsløse videoer og innlegg fly forbi øynene dine i et halsbrekkende tempo? Utenfor? Aldri hørt om det, kompis.

Selv om det kan høres ut som et synspunkt hentet rett ut av en tegneserie fra boomer-tiden, er telefonavhengighet i ferd med å bli en realitet, og folk bruker gjerne timevis om dagen på å surfe gjennom TikTok, Instagram, Twitter og mer. En japansk by ønsker å takle mobilavhengigheten ved å innføre en grense på to timer daglig for alle innbyggerne.

Kommunestyret i Toyoake i Aichi diskuterer et lovforslag som vil innføre en slik grense for alle de 69 000 innbyggerne i den lille japanske byen. Ifølge Toyoakes ordfører Masafumi Koki (via BBC) vil det ikke være snakk om en tvingende tidsgrense, men kun en retningslinje. "Jeg håper dette blir en anledning for hver enkelt familie til å tenke over og diskutere hvor mye tid de bruker på smarttelefoner, og når på døgnet enhetene brukes", sier han.

Bruk av smarttelefonen til matlaging, trening, nettbasert læring og øving på e-sport vil ikke telle med i beregningen, ifølge Koki, som ønsker at færre skal ofre tiden sin på andre aktiviteter til fordel for doomscrolling.

120 innbyggere ringte og sendte e-post til myndighetene i løpet av en høringsperiode, og 80 % av dem var misfornøyde med begrensningen, men det betyr ikke at den vil bli avvist.