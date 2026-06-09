Japansk by stenger nesten 100 skoler etter at det er observert en bjørn

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En by i Japan har stengt alle sine 94 grunnskoler og videregående skoler etter at en bjørn ble observert i kommunen for første gang, ifølge The Guardian. Utsunomiya ligger 100 km nord for Tokyo, og politiet og jegere gjenopptar letingen etter et dyr som vanligvis ikke sees så nær landets hovedstad.

Utsunomiya har rundt 500 000 innbyggere, og byen grep inn da en mellomstor svartbjørn ble sett i nærheten av en park på lørdag. Senere ble bjørnen sett igjen mens den løp rett foran to forskrekkede unge menn i sentrum, tidlig søndag morgen. Bjørnen ble sett i boligområder i løpet av søndagen, og igjen i et fabrikkområde omtrent 2 km fra sentrum klokken 04.00 mandag morgen.

Myndighetene i Utsunomiya oppfordrer innbyggerne til å holde dører og vinduer låst, ikke nærme seg bjørnen hvis de ser den, og søke tilflukt i nærmeste bygning.

Det er rapportert om rekordhøye 50 000 bjørnesyn i Japan i år. I forrige uke angrep en bjørn i Fukushima fire personer, brøt seg inn på et kontor og skadet en ansatt, før den gikk inn i en fabrikk, hvorfra den antas å ha rømt ved å åpne et vindu fra innsiden.

Det foreligger ikke nøyaktige tall for bestanden, men det anslås å være mellom 12 000 og 42 000 asiatiske svartbjørner på Japans hovedøy Honshu, og antallet antas å ha økt i takt med økningen i observasjoner.