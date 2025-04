Japansk Grand Prix: hva er klokkeslettet for neste Formel 1-løp 6. april

HQ

Formel 1 er tilbake denne uken etter to ukers pause, og to dramatiske løp: Det første i Australia ble en slakt på grunn av regnværet, og det andre i Kina ble en fiasko for Ferrari, der begge førerne ble diskvalifisert.

Neste Grand Prix er den japanske Grand Prix. Mesterskapet forblir i Østen, noe som betyr at Formel 1-fans i Europa som ønsker å se løpet og kvalifiseringen live, må våkne veldig tidlig neste helg. Det blir ikke noe sprintløp på Suzuka Circuit.

Når du kan se Japans Grand Prix neste helg:



Fri trening 1: Fredag 4. april kl. 03:30 BST, 04:30 CEST



Fri trening 2: Fredag 4. april kl. 07:00 BST, 08:00 CEST



Fri trening 3: Lørdag 5. april kl. 03:30 BST, 04:30 CEST



Kvalifisering: Lørdag 5. april kl. 07:00 BST, 08:00 CEST



Race: Søndag 6. april kl. 06:00 BST, 07:00 CEST



Japans Grand Prix følges en uke senere av Bahrains Grand Prix den 13. april, etterfulgt av Saudi-Arabias Grand Prix den 20. april. Etter en pause på to uker flytter mesterskapet fra Asia til Amerika for Miami Grand Prix 4. mai.