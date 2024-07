Japansk historiker uttaler seg om Yasuke i Assassin's Creed Shadows

HQ

Helt siden det ble avslørt at Yasuke ville være en av de spillbare hovedpersonene i Assassin's Creed Shadows har fans og plutselige historiske eksperter stadig diskutert hvorvidt han burde være med i spillet eller ikke. Borte er den tidligere forståelsen av at denne spillserien ofte tar seg friheter med virkelige historiske personer, og nå er det en konstant debatt rundt sannheten i Yasukes historie.

Etter en kontrovers rundt historikeren Thomas Lockley, som så ut til å ha manet frem den moderne forståelsen av Yasuke, har den japanske historikeren Yu Hirayama kommet med sitt eget syn i et lengre innlegg på Twitter/X. Innlegget lyder som følger :

"Det virker som om det er mye snakk om Yasuke, en svart mann som tjente Oda Nobunaga. Det finnes svært få historiske dokumenter om ham, men det er ingen tvil om at han var en "samurai" som tjente Nobunaga. Uavhengig av sosial status kunne man bli "samurai" i middelalderens (de stridende statenes) samfunn hvis ens herre forfremmet en til "samurai". Jeg kan si dette fordi de historiske dokumentene forteller at ① Nobunaga ga ham et "stipend", ② han fikk et hus, og ③ han fikk et sverd."

"Å få et "stipend" og tjene Nobunaga tett oppfyller de viktige kravene til en "kontrakt mellom herre og tjener" og en "avtale om å motta et stipend". Det er også viktig at han fikk lov til å bære sverd, slik at han var en tosverdstjener og ikke en tjener (tjenere hadde ikke lov til å bære sverd). Og hvis han fikk et hus, er det ikke rom for tvil. Han var sannsynligvis slave frem til Nobunaga overtok misjonsslaven, men på grunn av ovennevnte ① til ③ ble han sannsynligvis 'samurai' av egen fri vilje. Under Honnoji-hendelsen drepte ikke Akechis side Yasuke fordi han var et "dyr" eller "ikke japansk", men det var bare fordi Akechi ikke anerkjente Yasuke som en "samurai" (sannsynligvis fordi han hadde diskriminerende følelser). På den tiden var det vanlig at en mester forfremmet en person med lav status til 'samurai'."

Hirayama erkjenner at det ikke er mye bevis, og det er derfor sannsynlig at denne debatten vil fortsette i overskuelig fremtid. Det vi vet er at Ubisoft ikke kommer til å ombestemme seg i saken, og vi kommer til å se Yasuke som samurai i Assassin's Creed Shadows når det lanseres i november.