Japansk Switch eShop begrenser utenlandske betalinger

HQ

Nintendo har kunngjort at den japanske Switch eShop og My Nintendo Store fra og med 25. mars 2025 ikke lenger vil akseptere kredittkort eller PayPal-kontoer utstedt i utlandet. Denne avgjørelsen har som mål å forhindre svindel, selv om det ikke ble gitt spesifikke detaljer. Historisk sett har mange internasjonale brukere benyttet seg av den japanske eShop for å kjøpe eksklusive titler eller for å dra nytte av regionale prisforskjeller. Med denne endringen må utenlandske brukere benytte seg av alternative betalingsmetoder, for eksempel ved å kjøpe japanske eShop-kuponger gjennom nettbutikker.

"For å forhindre uredelig bruk, vil Nintendo eShop og My Nintendo Store for Japan slutte å akseptere kredittkort utstedt i utlandet og PayPal-kontoer åpnet i utlandet fra tirsdag 25. mars 2025.

"For kunder som tidligere har brukt utenlandske kredittkort eller PayPal-kontoer som er åpnet i utlandet, ber vi deg om å bruke andre betalingsmetoder, for eksempel kredittkort utstedt i Japan, fra nå av.

"Vi beklager ulempene dette kan medføre, og setter pris på din

forståelse."

Hva tenker du om dette, og har du noen gang kjøpt spill fra den japanske eShop?