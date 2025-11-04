Japanske CODA beordrer OpenAI til å stanse all bruk av materiale til Sora 2 AI-trening

HQ

Når det gjelder generativ AI, har de tilgjengelige tjenestene lenge blitt kritisert for ikke å være "generative", men snarere avledede, siden modellene baserer seg på eksisterende data for trening og bruker dem som en slags inspirasjon når de skaper nye ressurser, kode eller løsninger.

Derfor er treningsdata helt avgjørende for selskaper som OpenAI, Meta og Google. Men andre innholdsskapere begynner å få øynene opp for dette. Den japanske bransjeorganisasjonen Content Overseas Distribution Association (CODA), som representerer mange av landets største innholdsprodusenter, inkludert Bandai Namco, Square Enix, Studio Ghibli og andre, har nå sendt et formelt varsel til OpenAI, der de ber selskapet om å slutte å bruke noen av deres kollektive verk som treningsdata for Sora 2, som ble lansert 1. oktober.

Gjennom Sora 2 begynte brukerne raskt å lage videoer med opphavsrettsbeskyttede IP-er som Mario, One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer, Cloud fra Final Fantasy og mange andre.

CODA krever ikke bare at OpenAI slutter å bruke deres innhold til opplæring og produksjon, de hevder også at Sora 2 allerede har fått så mye opplæring i opphavsrettsbeskyttet materiale at innholdet det produserer i seg selv utgjør et brudd på opphavsretten.

"CODA mener at replikering under maskinlæringsprosessen kan utgjøre et brudd på opphavsretten", sier de.

OpenAI har tidligere uttalt at visse studioer fikk en ukes varsel om å melde seg ut av Sora 2-opplæringen, men selskapet har ikke avslørt hvem som ble kontaktet.