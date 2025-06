Japanske guder slutter seg til kampen i Age of Mythology: Retold

HQ

Under kveldens Xbox Game Showcase avduket Microsoft en ny utvidelse til Age of Mythology: Retold - det episke Heavenly Spear, som introduserer japansk mytologi i spillet, med inspirasjon fra tradisjonelle legender og guddommer. Spillerne får tilgang til mytologiske enheter som tengu, kitsune og andre ikoniske skapninger, sammen med unike guddommelige krefter.

Akkurat som grunnspillet - som allerede har fått mye skryt for sin moderniserte grafikk og raffinerte design - lover Heavenly Spear en like fantastisk opplevelse. Utviklerne hos World's Edge har uttalt at utvidelsen vil matche Retolds høye ambisjonsnivå, med et sterkt fokus på autentisitet og balanse.

Utvidelsen skal lanseres i høst og vil også være inkludert i Game Pass.