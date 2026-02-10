Japanske Kokomo Murase går fra bronse til gull i en av de mest ekstreme olympiske idrettene

HQ

Kokomo Murase, 21 år gammel japansk snowboardkjører, la til en gullmedalje til sitt verdensmesterskap i Big air, en av de mest ekstreme idrettene under Vinter-OL 2026, der snowboardere kjører ned en stor bakke for å gjøre triks i et enkelt stort hopp.

Kokomo valgte å gjøre en backside trippel cork 1440 mute, og fikk 89,75 poeng, etterfulgt av et lignende, men frontside 1440-triks for å få en samlet poengsum på 172,25, noe som sikret gullmedaljen foran newzealenderen Zoi Sadowski-Synnott og sørkoreanske Yu Seungeun (171,000 poeng).

Som hun forklarte (via TokyoWeekender), gjorde bronsemedaljen i Beijing 2022 henne lykkelig i begynnelsen, men hun ble misfornøyd etter hvert. "Bronsemedaljen føltes tung, men gull er annerledes. Det er ikke bare vekten, det føles som om alt jeg har jobbet for frem til nå er pakket inn i den. Det er utrolig tungt på den måten."

Murase tok Japans andre gullmedalje så langt i OL i 2026, og det var også landets første gullmedalje i snowboard for kvinner noensinne. Hun får en ny sjanse til å ta OL-gull neste uke, i slopestyle for kvinner.