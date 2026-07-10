Japanske myndigheter utsteder advarsel før tyfonen Bavi treffer land

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De sørvestlige øyene i Japan, nærmere bestemt Sakishima-øyene, har fått en advarsel fra landets myndigheter før tyfonen Bavi treffer land i løpet av de neste timene.

Stormen forventes å treffe området lørdag morgen, lokal tid, og vil medføre vind på 100 mph, kraftig regn, jordskred og oversvømmelser – noe som potensielt kan gjøre den til en av de mest ødeleggende stormene som har rammet regionen.

Ifølge Reuters har tyfonen Bavis ankomst allerede ført til at over 100 flyvninger er innstilt, og nabolandet Taiwan har stengt sine finansmarkeder for å forberede seg på stormens ankomst. Lokalbefolkningen hamstrer også forsyninger og har begynt å teipe igjen vinduer og sette opp vindtette nett over hjemmene og butikkene sine.

Det antas at tyfonen Bavi vil passere over Sakishima-øyene og deretter også treffe den kinesiske kysten enten sent lørdag eller tidlig søndag lokal tid.