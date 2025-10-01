Japanske spillere foretrekker fortsatt tredjeperson, mens vestlige spillere er mer tilbøyelige til å like førsteperson

HQ

Det er en gammel sannhet i videospillverdenen at japanske spillere foretrekker å spille tredjepersonstitler, mens vestlige spillere foretrekker førsteperson. Men dette er noe folk har sagt i to tiår, så er det virkelig sant i 2025?

Svaret ser ut til å være at dette fortsatt er tilfelle. Kilden denne gangen er Capcom, som i et intervju med Denfaminicogamer (takk, Automaton) avslørte at besøkende på den tyske spillmessen Gamescom - som testet Resident Evil Requiem -demoen som var tilgjengelig - stort sett valgte førsteperson.

Den samme demoen var også tilgjengelig på Tokyo Game Show, men her valgte de fleste besøkende å spille i tredjeperson i stedet. Vi har ingen tall på hvor store forskjellene er, men vi vil likevel tro at forskjellene i det minste er noe mindre enn de var for 20 år siden.

Men den gamle sannheten gjelder fortsatt i dag: Japanske spillere foretrekker tredjeperson, mens vestlige spillere foretrekker førsteperson. Gjelder dette også for dine spillvaner?