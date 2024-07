Japanske spillere har startet en underskriftskampanje for å få kansellert Assassin's Creed Shadows

HQ

Helt siden Ubisoft begynte å vise frem mer og mer av Assassin's Creed Shadows, har spillet møtt en stadig større mengde motreaksjoner fra japanske spillere. Mange har vist frustrasjon over representasjonen av landet og dets kultur i det kommende spillet, og nå har dette kulminert i en Change.org-underskriftskampanje som ønsker å få spillet kansellert av Ubisoft.

Så langt har oppropet allerede fått over 25 000 underskrifter, og over 13 000 har signert i løpet av de siste 24 timene (i skrivende stund). I oppropet står det spesifikt (etter Google-oversettelse) :

"I det siste har mangelen på historisk nøyaktighet og kulturell respekt vært et alvorlig problem i forbindelse med det kommende spillet "Assassin's Creed Shadows" fra spillutvikleren Ubisoft. Spillet er basert på japanske samuraier og ignorerer det faktum at samuraier var en høyere klasse av krigerklassen og burde ha vært "gokenin" eller tjenere for adelige. Faktisk tjente den første europeeren som fikk tittelen samurai, William Adams (Miura Anjin), Tokugawa Ieyasu som en 250 koku hatamoto.

"I denne historien fortsetter Ubisoft å misforstå samuraienes natur og rolle. Dette er en alvorlig fornærmelse mot japansk kultur og historie, og kan også være knyttet til asiatisk rasisme. Vi oppfordrer Ubisoft til umiddelbart å kansellere utgivelsen av "Assassin's Creed Shadows" og vise oppriktig research og respekt for japansk historie og kultur."

Underskriftskampanjen ble startet 19. juni, og ser ut til å få stadig større oppslutning. Ubisoft har ennå ikke kommentert saken, men har tidligere uttalt at spillet ble utviklet ved hjelp av ekspertisen i studioene i Tokyo og Osaka.

Takk, BoundingIntoComics.