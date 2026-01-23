Japanske studenter velger Nintendo fremfor Google og Sony

HQ

Det ser ut til at Nintendo vil kunne velge og vrake blant Japans topptalenter i fremtiden. Analyseselskapet Risk Monster (via Inside Games og Siliconera) har gjennomført en undersøkelse blant 600 japanske universitetsstudenter i første og andre studieår, og spurt dem om hvem de helst vil jobbe for etter endt utdanning.

Japan er selvsagt et spennende land med store teknologiselskaper, og vestlige giganter er også godt representert. Men til tross for dette var det en viss spillgigant som stakk av med seieren, nemlig... Nintendo. De lå på tredjeplass i fjor, men tok nå hjem 4,7 % av stemmene. Det neste teknologiselskapet på listen var Google, som kom på tredjeplass, mens Sony havnet på sjuendeplass.

Japan er kjent for sin sterke arbeidsmoral, og det har vært mye diskusjon om hvorvidt folk overanstrenger seg. Nå ser det ut til at pendelen er i ferd med å svinge bort fra dette, ettersom Risk Monster skriver at en ting studenter ønsker seg av sine fremtidige arbeidsgivere, er en bedre balanse mellom arbeid og fritid.