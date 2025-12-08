Japanske utviklere sier de vil ha konsoller med høyere ytelse uavhengig av spill

HQ

Hvor viktig er ytelse for en konsoll? Gjennom konsollgenerasjoner har det vært mer vanlig at enheter med lavere ytelse selger mer enn enheter med høyere ytelse, enn omvendt. Men digitale hestekrefter fortsetter å være utrolig forlokkende, og hver gang ny maskinvare skal avdukes, håper fansen vanligvis at den vil være så kraftig som mulig.

Likevel har denne trenden begynt å flate ut noe. Verken Switch eller Switch 2 er spesielt kraftige, men de har likevel solgt raskere enn sine kraftigere konkurrenter, og utallige spill selger i dag i millionklassen og utkonkurrerer AAA-titler til tross for at de er grafisk enklere titler som mangler enhver form for realistisk grafikk.

I Japan er debatten om ytelse enda mer uttalt enn i Vesten, fordi Nintendo i utgangspunktet har tatt over der, noe som ofte er merkbart i japanske titler. Men uansett hva japanske spillere mener, har japanske utviklere en klar ønskeliste. Automaton fremhever at Amata Games-sjef Hiromichi Takahashi (tidligere spilldirektør hos både Sony og Tecmo) nå har gått inn i ytelsesdebatten via sosiale medier, og skriver (oversatt med Bing) :

"Fra en spillutviklers perspektiv er det bedre jo høyere ytelse en spillkonsoll har. Dette gjelder også spill hvis grafikk ikke ser ut til å utnytte ytelsen fullt ut. Årsaken er at det reduserer kostnadene ved ressursoptimalisering under utviklingen og forkorter utviklingsprosessen. Det betyr at selv om du lager noe ganske grovt, vil det likevel fungere bra."

En annen japansk utvikler sa seg enig i dette:

"Akkurat. Uansett hvor spillbart det er, jo høyere spesifikasjonene er, desto lavere blir optimaliseringskostnadene. Spillutvikling innebærer mye mer kompliserte justeringer og lag på lag med optimaliseringer enn brukerne kan forestille seg, alt for å oppnå stabilitet."

Det ryktes at Microsoft har noe ganske imponerende på gang når det gjelder ytelsen til neste generasjons nye Xbox. Men hva synes du personlig om dette? Hvor viktig er det å ha en virkelig kraftig konsoll sett fra en gamers perspektiv?