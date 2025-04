Japanske videospillgiganter rammes hardt av Trumps tollsatser: Sony, Nintendo og Bandai lider mest

HQ

Siste nytt om USA og Japan . Flere store japanske videospillselskaper har opplevd kraftige fall i aksjekursene sine, ettersom Donald Trumps tollsatser fortsetter å ryste det globale markedet. Du kan lese hele listen over tollsatsene her.

Sony, Nintendo, Bandai Namco og andre har opplevd betydelige tap, og Nintendo alene har opplevd et fall på 7,09 % i aksjekursen. Andre bransjegiganter som Sony og Capcom har også fått betydelige tap, med et fall på 8,76 % for Sony og en nedgang på 5,54 % for Capcom.

Tollsatsene, som kan drive opp prisen på konsoller og tilbehør, har kastet en skygge over selskapenes økonomiske utsikter når regnskapsåret går over i FY26. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse tilbakeslagene vil påvirke de langsiktige strategiene deres.