Japansoft: En muntlig historie

Japansoft: An Oral History er en absolutt perle for alle med den minste interesse for dataspill, spesielt for dem som er fascinert av den japanske spillindustriens tidlige dager. Denne boken, som er samlet av Matt Alt og redigert av Kurt Kalata, presenterer stemmene til utviklere, designere og skapere som formet de ikoniske japanske spillene som dominerte bransjen på 80- og 90-tallet. Her er det ingen tørr historietime. I stedet er det en samling personlige historier, spekket med innsikt og anekdoter som gir et sjeldent innblikk i spillutviklingen i en tid da bransjen fortsatt var i sin spede begynnelse.

Japansoft er strukturert som en muntlig historie, noe som betyr at det er en serie intervjuer - rå, direkte og dypt personlige. Det er et genialt valg, fordi det gir utviklerne selv muligheten til å fortelle sine historier uten filter. Det som umiddelbart er slående, er det store spennet i stemmene. Her er det tungvektere som Shigeru Miyamoto, Koichi Nakamura og Yu Suzuki som forteller om sine erfaringer. Men det er ikke bare de kjente skikkelsene, det er også mange mindre kjente pionerer med. Dette bidrar til å tegne et bredere bilde av hele økosystemet som gjorde det mulig for Japan å innta en sentral plass på den globale spillscenen.

Boken dekker et bredt spekter av emner. Den går i dybden på de tekniske utfordringene disse utviklerne sto overfor, den kreative risikoen de tok, og de øyeblikkene av ren flaks som førte til at noen av verdens mest elskede spill ble skapt. Det er også mye diskusjon rundt den forretningsmessige siden av saken - hvordan spillselskapene opererte, forholdet til maskinvareprodusentene, og hvor annerledes Japans tilnærming til spill var sammenlignet med den vestlige verden på den tiden. Boken legger heller ikke skjul på problemene; den tar for seg presset, de lange arbeidsdagene og den til tider kaotiske naturen i bransjen.

Hvis du noen gang har spilt et klassisk japansk spill og lurt på hvordan de i det hele tatt fant på dette, er Japansoft et godt eksempel. En av de mest engasjerende delene av boken er å høre utviklerne reflektere over sitt eget arbeid. Shigeru Miyamotos avsnitt er, ikke overraskende, fascinerende. Han går i dybden på den kreative prosessen bak Super Mario og The Legend of Zelda på en måte som føles både nostalgisk og avslørende. Det er ikke bare en historietime; du får en genuin følelse av mannens lidenskap og hvordan han tenkte utenfor boksen for å skape disse revolusjonerende titlene.

Koichi Nakamuras refleksjoner om Dragon Quest er et annet høydepunkt. Serien var et enormt kulturelt fenomen i Japan og spilte en stor rolle i populariseringen av rollespill. Nakamura forteller om hvordan de gikk frem for å gjøre rollespillene mer tilgjengelige for et bredere publikum, en tankegang som fortsatt gjør seg gjeldende i moderne spilldesign.

Innsikten fra maskinvareutviklerne er like overbevisende. For eksempel er det noen gode kommentarer om utviklingen av Famicom (NES). Historiene om hvordan de tekniske begrensningene faktisk fremmet kreativiteten blant spillutviklerne, er et gjennomgående tema i hele boken. Det er et underliggende budskap om at begrensninger - enten det dreier seg om maskinvarebegrensninger, budsjettproblemer eller tidsfrister - ofte førte til noen av de mest ikoniske innovasjonene i spillverdenen.

På overflaten er Japansoft en enkel bok - det er ingen fancy bilder eller forseggjort layout. I stedet er det intervjuene som står i sentrum. Det er noe sjarmerende med denne enkle tilnærmingen. Den er helt i ånden til spillene den tar for seg - klassisk, fokusert og uten unødvendig bling-bling. Boken prøver ikke å blende deg med sitt utseende; den lar historiene snakke, og det er et smart valg.

Når det er sagt, kan mangelen på omfattende visuelt innhold være en ulempe for noen. Selv om det er noen få bilder og illustrasjoner spredt utover, er de relativt sparsomme. Med tanke på temaet, kunne jeg ikke unngå å ønske meg flere bilder av de gammeldagse konsollene, originale kunstverk eller bilder bak kulissene av utviklerne i arbeid. Litt mer visuell teft hadde gjort mye for å forbedre opplevelsen.

En av Japansofts største styrker er tilgjengeligheten. Du trenger ikke å være spillhistoriker for å ha glede av denne boken. Intervjuene er riktignok fylt med teknisk sjargong, men de er også krydret med menneskelige historier. Mange av utviklerne forteller åpenhjertig om livene sine, om kampene de har kjempet, og om uforutsigbarheten i spillbransjen. Man får en følelse av at disse pionerene bare gjorde det de elsket, ofte uvitende om at de skapte noe som ville sette varige spor i verden.

Samtidig er det mye å sette tennene i for den som er en hardcore spillhistoriker. Boken dykker dypt ned i detaljene rundt spillutvikling. Her er diskusjoner om kodingsutfordringer, spillbalanse og designfilosofier som føles som en skattekiste for alle som noen gang har lurt på hvordan magien oppstår. Hvis du selv er spillutvikler, eller studerer spilldesign, vil du sannsynligvis gå derfra med massevis av ny innsikt og inspirasjon.

Selv om Japansoft unektelig er rik på innhold, er den ikke uten mangler. For det første forutsetter boken et visst kunnskapsnivå. Hvis du er helt ukjent med japansk spillhistorie, kan det hende du må google navn eller spill for å forstå noen av referansene. En ordliste eller litt mer kontekst for hver utvikler kunne ha gjort boken mer nybegynnervennlig.

Et annet lite ankepunkt er at boken ikke tar for seg så mange moderne utviklinger. Det er mye fokus på gullalderen i japansk spillindustri, men du vil nok savne mer innsikt i overgangen fra 2D- til 3D-æraen, eller hvordan bransjen takler fremveksten av mobilspill i Japan. Noen intervjuer berører disse temaene, men de er ikke like utfyllende som i de tidligere årene.

Japansoft: An Oral History er et must for alle fans av klassiske japanske videospill. Det er et kjærlighetsbrev til pionerene som laget spillene vi vokste opp med, og gir et åpenhjertig og ofte humoristisk innblikk i hvordan disse kulturelle ikonene ble til. Selv om den kanskje ikke har den visuelle appellen noen lesere kanskje forventer, gjør dybden og autentisiteten i historiene at den er verdt hver eneste side. Enten du er en mangeårig fan eller akkurat har begynt å utforske den japanske spillverdenen, vil denne boken gi deg en nyvunnet forståelse for kreativiteten og lidenskapen bak favorittspillene dine.