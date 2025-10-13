Jar Jar Binks vender tilbake i en ny one-shot-tegneserie skrevet av Ahmed Best

HQ

Hvis du trodde Andor skulle redde Star Wars, vet du ingenting, gutt. Jar Jar Binks gjør sin store tilbakekomst tidlig neste år i Star Wars: Jar Jar Binks #1, en one-shot-tegneserie som inneholder flere historier rundt den mislykkede fan-favoritten.

Den historien de fleste fans nok kommer til å være mest interessert i er Jar Jar Binks Returns, som er skrevet av skuespilleren bak Binks, Ahmed Best. Best tok dessverre mye av hatet som ble rettet mot Binks da karakteren ble fullstendig ødelagt av fanbasen. Men etter hvert var det mange som fikk et godt forhold til Jar Jar.

Best fikk til og med komme tilbake som Jedi-kelleranen Beq, som er med i historien Jar Jar Binks vender tilbake. I historien (via Comicbook Club Live) må Jar Jar ta konsekvensene av å gi Palpatine nødmakt, og har tilsynelatende en nøkkelrolle i dannelsen av opprørsalliansen.

Jar Jar Binks vender tilbake og andre historier vil være tilgjengelige i Star Wars: Jar Jar Binks #1 når den utgis i februar neste år.

