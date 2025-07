Jared Harris på Foundation: Hari Seldon i sesong 3: "Ikke lenger dukkefører, men en marionett"

HQ

Selv om Hari Seldon og organisasjonen Foundation har hatt sine problemer opp gjennom historien allerede, er det ingen tvil om at de står overfor et helt annet problem i seriens tredje sesong. Seldon selv må forholde seg til en situasjon der han ikke lenger er den eneste som står bak planen sin, samtidig som The Mule har ankommet for å skape kaos i hele universet. Så, med dette i bakhodet, hvordan påvirker dette hvordan skuespilleren Jared Harris gir liv til karakteren?

Vi spurte Harris om nettopp dette i et nylig intervju, der han fortalte oss om utfordringene med å spille en karakter som både er menneske og hologram

"Ja, det er åpenbart andre utfordringer når man spiller et hologram, og dette er en av de tingene jeg snakket om da jeg gikk i gang med hele greia, nemlig å prøve å finne en måte du fortsatt kan få tilgang til karakterens menneskelighet på. Hvor ville den menneskeligheten eksistere? Og alltid med denne personen, hva vet han? Hva vet han ikke? Hva kommer som en overraskelse for ham? Ja, jeg mener, det er alltid en samtale med hver nye sesong, å prøve å finne den kjernen og få den frem."

I tillegg kommenterte han avsløringen fra seriens andre sesong, og hvordan Seldon i realiteten er to karakterer.

"Vel, det var faktisk den store, om du vil, oppdagelsen, eller den store nye vrien, å ta med den informasjonen fra sesong to slik at den hadde en relevans i sesong tre, ved at han var klar over det faktum at han ikke lenger var dukkeføreren, men en marionett, og at noen andre trakk i trådene hans, og at han ville ha en mening eller en følelse om det, og at noen med den typen ego ikke ville like det faktum at han ikke lenger hadde kontroll, og at det ville skape en slags eksistensiell krise i karakteren."

For å runde av snakket Harris også litt om Pilou Asbaek og samarbeidet med den danske skuespilleren, som blir med i serien som The Mule. Han uttrykte :

"Han er kjempemorsom. Han har en herlig, herlig sans for anarki og en ond sans for humor. Jeg er en stor fan av ham. Jeg har sett... Jeg fikk sitte og fanboye med ham om Game of Thrones og stille ham alle mulige spørsmål."

Sjekk ut hele intervjuet med Harris nedenfor, med lokaliserte undertekster også.