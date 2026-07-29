Jared Leto anklaget for seksuelle overgrep av fire kvinner

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Skuespilleren og Thirty Seconds to Mars-vokalisten Jared Leto er anklaget for seksuelle overgrep av fire kvinner, ifølge BBC News. Kvinnene hevder hver for seg at Leto enten begikk seksuelle overgrep, begikk seksuell omgang med mindreårige eller groomet dem da de var mindreårige, og hevder at han til og med misbrukte sin kjendisstatus for å gjøre seksuelle tilnærmelser til kvinnene da de fortsatt var mindreårige.

En av kvinnene hevder at Leto utsatte henne for seksuelle overgrep på et bad på et motell da hun var 17 år gammel. En annen hevder at Leto truet henne med seksuelle overgrep da hun var 19, mens en tredje forteller at hun hadde sex med Leto da hun var 17, og en fjerde beskriver hvordan Leto groomet henne da hun var 16, der han foreslo at de to skulle ha sex, og til og med ba henne om å undertegne en taushetsavtale for å hindre henne i å snakke om forholdet til Leto.

Alt dette kommer samtidig som Leto er gjenstand for flere andre avskyelige påstander, der fire andre kvinner avslører at han sendte dem merkelige og svært seksuelt ladede telefonsamtaler da de var yngre, inkludert en hendelse med en 14 år gammel jente der Leto kom med en eksplisitt kommentar om brystene hennes under en autografsignering, noe han angivelig gjentok foran jentas mor.

BBC har samlet alle disse anklagene og påstandene og har laget en dokumentar med tittelen «Jared Leto: Hollywoods mørke hemmelighet», der ti kvinner har fortalt om sine møter med Leto, hvorav ni deler historien sin for første gang. Dette kommer etter at Leto tidligere har blitt utsatt for mange andre anklager, og BBC opplyser at det gjennom årene er fremsatt mer enn 120 separate påstander mot Leto, inkludert ni som sto frem i fjor – noe Leto har benektet i alle tilfeller.

Når det gjelder disse siste anklagene, har BBC kontaktet Leto for en kommentar, men han har ennå ikke svart. Det sies at kvinnene som nå står frem, alle beskriver møter med Leto mellom 2002 og 2016, da Leto var i 30- og 40-årene.