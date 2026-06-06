Jared Leto brukte blodig sminke for å skremme medstjerner i Masters of the Universe

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Å komme inn i den rette innstillingen til ulike roller er selvfølgelig en viktig del av skuespilleryrket. Det er akkurat dette Jared Leto ser ut til å ha gjort under innspillingen av Masters of the Universe, der han ifølge regissør Travis Knight skal ha brukt en rekke metoder for å overraske sine medskuespillere.

Blant annet skal Leto ha smurt ansiktet sitt med blodlignende sminke under innspillingen. Hvorfor det? Siden Skeletors utseende skapes digitalt i etterproduksjonen, måtte Leto filme scenene sine uten maske eller noe lignende. Så dette var hans måte å prøve å fremkalle ekte reaksjoner fra kollegene sine på.

Ifølge Alison Brie ser det ut til å ha fungert, og i et intervju sa hun at den blodlignende smøren var urovekkende nok til å fremkalle reaksjoner fra mange.

Brie forteller Screenrant at :

"Han har det fantastiske kostymet på, men det er fortsatt bare Jareds ansikt fordi alt ble erstattet av en CGI-skalle. Men han ville ikke at de andre skuespillerne han delte scener med skulle se på ham og se Jared. Han ville at de skulle se på ham og se noe skummelt. Så han sminket ansiktet hans med en slags blodlignende, smetete sminke. Så han så jævlig skummel ut."

Masters of the Universe er for øyeblikket på kino for alle interesserte.