Jared Leto er visst tilbake som Joker i Zack Snyder's Justice League

Planen var egentlig at Jared Leto sin tolkning av Joker skulle være med i Justice League-filmen i tillegg til Suicide Squad, men som kjent gitt ikke alt som planlagt med den filmen. Til og med dette vil tydeligvis Zack Snyder fikse i sin utgave.

Kilder The Hollywood Reporter har snakket med hevder nemlig at Jared Leto vil spille inn nye scener for Zack Snyder's Justice League. Dermed virker det helt klart som om de nye scenene virkelig vil påvirke den originale historien og endre ting. Forhåpentligvis til det bedre...