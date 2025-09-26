Jared Leto på Tron: Ares -panelet på SDCC Malaga: "For meg er Tron som Star Wars eller Blade Runner"

HQ

Høydepunktet på fredagens San Diego Comic-Con-program i Malaga var kanskje megapanelet i Auditorium M med plass til 2500 mennesker, der de mange besøkende på det første SDCC utenfor USA fikk se en spesiell forhåndsvisning av Disney-filmen som har premiere på kino 10. oktober, Tron: Ares. Arrangementet, som ble ledet og moderert av den spanske regissøren Alex de la Iglesia, hadde gjestestjerner som regissør Joachim Rønning, skuespiller Jodie Turner-Smith (Athena) og, selvfølgelig, hovedrolleinnehaveren Ares, Jared Leto.

Presentasjonen av Tron: Ares var først og fremst fokusert på å gi SDCC-paneldeltakerne et spesielt øyeblikk, med to klipp med tidligere uutgitte opptak fra filmen, som har premiere om et par uker på kino. Det var også en sjanse for Leto og Turner-Smith til å snakke om sine erfaringer med franchisen og filmen.

Jared Leto har innrømmet at han er en stor fan av den originale Tron, og at det var dette som fikk ham til å engasjere seg i Tron: Ares -prosjektet, som han også er produsent for. " For meg er Tron som Star Wars, Blade Runner ... hvis jeg ikke var her [oppe på scenen], ville jeg vært sammen med dere i publikum og heiet på denne filmen," fikk han formidlet til applaus.

Han hadde også et øyeblikk til å minnes Jeff Bridges' arbeid. " En av de største grunnene til at jeg har elsket Tron siden 1982 (jeg vet, jeg er gammel som faen), er på grunn av Jeff Bridges". Og han benyttet anledningen til å spille inn en følelsesladet hilsen til veteranskuespilleren som fansen sang.

Leto har raskt tatt kommandoen over hele panelet, og til og med motspilleren, skuespillerinnen Jodie Turner-Smith, har rost ham og takket ham offentlig for at Jared Leto hjalp henne med å forberede seg til auditionen for å spille Athena. "Det er ikke som å spille en robot, det er mer som et vesen", sier Jodie Turner-Smith, og legger til noe spesielt i forestillingen: "Vi følte at vi kunne gi henne et mer menneskelig, snarere enn menneskelig, preg".

Vi må vente til 10. oktober før vi får se det endelige resultatet - gleder du deg til Tron: Ares?